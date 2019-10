© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si prepara a ripartire il campionato Uisp di Calcio a 5. Come ogni anno ci sarà anche il torneo over 40: le iscrizione sono state prorogate fino al 7 ottobre mentre l’inizio delle competizioni è fissato per il 14. La squadra da battere sarà quelle del Fabietto Bar che lo scorso giugno a Pesaro si è laureata campione d’Italia.A tal proposito c’è stata un’importante evento che si è svolto lo scorso 21 settembre al PalaRufina: è andata in scena la riedizione della finale nazionale tra i ragazzi del Fabietto Bar e quelli piemontesi del Giuliano Marmi di Cuneo. Questa volta l’obiettivo non era la conquista del titolo nazionale ma sancire con questo incontro un’amicizia vera dando un messaggio di vicinanza all’Alcli all’insegna della solidarietà.Non sono mancati nella premiazione di rito scambi di affetto tra i giocatori e messaggi di rivedersi a più presto. Seguiranno tra le due realtà, durante il prossimo anno sportivo, anche scambi culturali e ricreativi. Per la cronaca il match è terminato 6-2 in favore dei ragazzi del Fabietto Bar.