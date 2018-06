di Andrea Giannini

RIETI - Frasso Sabino vince lo spareggio per accedere alle finali nazionali Uisp di calcio a 5 di Pesaro in programma dal 21 al 24 giugno. Al PalaRufina i sabini hanno sconfitto 7 a 5 i Servizi Funebri Leoni Monte San Giovanni. D'Annibale e compagni (terzi dopo aver sconfitto Ci Vuole un Senso ai rigori) giocheranno la quattro giorni nelle Marche contro le migliori squadre Uisp d'Italia insieme ad Antrodoco, che aveva battuto (2 a 1) proprio il Monte San Giovanni mercoledì sera nella finale per il titolo provinciale.



LA PARTITA

Il match, che si è concluso con la vittoria di Frasso Sabino per 7 a 5, ha messo in evidenza due squadre molto stanche dopo tre giorni di gare all’ultimo respiro. I sabini partono molto bene: un inarrestabile Carlo De Angelis fa doppietta e porta i suoi sul 2 a 0. Pochi minuti dopo risponde Fabrizi ma neanche il tempo di esultare che Mariani firma il 3 a 1. Non è finita. Leonardo de Angelis cerca di trascinare la squadra con un bel gol ma come per tutta la partita Frasso Sabino risponde presente e la coppia De Angelis-Corlianò porta i sabini sul 5 a 2. La valanga di gol non finisce qui: il duo Fabrizi-Fossatelli cerca di riportare a galla il Monte San Giovanni. Sul 5 a 4 risponde ancora Corlianò. Prosegue la rincorsa dei Servizi Funebri Leoni col portiere di movimento: Fabrizia sigla la tripletta personale. Sul 6 a 5 a pochi istanti dalla fine Carlo De Angelis mette il sigillo alla partita siglando il quarto gol personale della serata.



IL TABELLINO

Monte San Giovanni : Fossatelli, Sestili, Felicioni, Albuccetti, Fabrizi, D.Chinzari, De Angelis, Stocchi, Fasciolo.

Frasso Sabino : De Angelis, Umbertini, Mariani, Corlianò, Salvati, D’Annibale, Troiani, Guidi.

Arbitri : Iacoboni e Giancristoforo

Reti : 4 C. De Angelis, 2 Corlianò, Mariani (F), 3 Fabrizi, Fossatelli, L. De Angelis (M)

