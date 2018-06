di Mattia Esposito

RIETI - Si sono conclusi ieri sera i quarti di finale del campionato Uisp di Rieti, inaugurati giovedì e chiusi con il big match tra Antrodoco e Domino24. Come detto il programma si è aperto giovedì con due partite: rispetta i favori del pronostico il Ci Vuole Un Senso, che senza troppi affanni supera 5-2 il Volo, andando in semifinale. Tra le prime quattro ci sono anche i Servizi Funebri Leoni, che dopo una partita rocambolesca battono 7-6 Babadook. Ieri sera invece gli altri due quarti: Frasso ha battuto 5-1 il Toscano Immobiliare Contigliano, mentre nella seconda gara, Antrodoco la spunta 4-3 di misura contro Domino24, una delle grandi favorite insieme al Ci Vuole Un Senso. Prossima settimana semifinali e finali: le semi si giocheranno al Kylami Ranch di Contigliano, mentre la finalissima di mercoledì è prevista invece al PalaRufina. Due delle quattro squadre qualificate in semifinali sono le stesse dello scorso anno: Ci Vuole Un Senso e Servizi Funebri Leoni, mentre Frasso e Antrodoco saranno i due volti nuovi.



Lunedì le semifinali, mercoledì invece la finalissima. La vincente, come lo scorso anno, si guadagnerà di diritto l’accesso alla fase nazionale, che quest’anno si giocherà a Pesaro, mentre la perdente della finale dovrà disputare uno spareggio con la vincente della finalina per il terzo posto.



RISULTATI QUARTI FINALE

Ci Vuole Un Senso – Il Volo 5-2

Servizi Funebri Leoni Monte San Giovanni – Babadook&Friends 7-6

Frasso Sabino-Toscano Immobiliare Contigliano 5-1

Antrodoco – Domino24 4-3



SEMIFINALI, LUNEDI’ 11, KYALAMI RANCH

Ore 21: Ci Vuole Un Senso – Antrodoco

Ore 22: Servizi Funebri Leoni – Frasso Sabino





Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA