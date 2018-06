di Mattia Esposito

RIETI - Sono oramai in archivio gli ottavi di finale del campionato Uisp di Rieti, che si sono chiusi ieri con le ultime gare. Oltre al Ci Vuole Un Senso, già qualificata, decise quindi le altre sette squadre che, a partire da stasera, si contenderanno un posto in semifinale, ancora con gare secche. I risultati degli ottavi hanno visto le squadre migliori classificate imporsi sulle avversarie. Si parte dalla vittoria dei Servizi Funebri Leoni sui Dogs Of War. Vince e passa il turno anche Toscano Immobiliare Contigliano che batte 10-5 contro Castel Sant’Angelo. Larga vittoria di Antrodoco contro Ponticelli Sabino, Frasso batte Sma Coop 8-3. Passa il turno anche Domino24, che fa 9-3 all’Ari2 Generation. Poker dei Babadook che eliminano il San Giovanni Reatino. Ai quarti va anche il Volo fa 6-4 al Lokomotiv Ginestra.



OTTAVI DI FINALE, RISULTATI



Servizi Funebri Leoni – Dogs Of War 7-1

Toscano Immobiliare Contigliano – Castel Sant’Angelo 10-5

Antrodoco Calcio a 5 – Ponticelli Sabino 14-2

Frasso Sabino – Sma Coop 8-3

Domino24 – Ari2 Generation 9-3

Il Volo – Lokomotiv Ginestra 6-4

Babadook-San Giovanni Reatino 4-0



QUARTI DI FINALE



I quarti di finale prenderanno via direttamente stasera e si giocheranno tutti al Kylami Ranch di Contigliano. Due si giocheranno stasera, due domani, e da qui usciranno le semifinaliste di questa edizione.



Ci Vuole Un Senso – Il Volo (stasera, ore 21)

Servizi Funebri Leoni – Babadook&Friends (stasera, ore 22)

Frasso Sabino – Toscano Immobiliare Contigliano (domani, ore 21)

Antrodoco Calcio a 5 – Domino24 (domani, ore 22)

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA