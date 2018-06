di Mattia Esposito

RIETI - Con il campionato Over35 chiuso, si sono giocate la scorsa settimana le gare valide per l’ultima di regular season del campionato Uisp. San Giovanni Reatino chiude con un successo sul campo dello Sma Coop, mentre Domino24 si prende i tre punti d’ufficio visto che Ponticelli Sabino non si presenta per disputare la gara. I Servizi Funebri Leoni si impongono di misura contro Ari2 Generation, tre punti anche per CI Vuole Un Senso, che chiude la regular season e va direttamente ai quarti di finale senza passare per gli ottavi. Vince anche Toscano Immobiliare Contigliano sul campo di Castel Sant’Angelo, vittorie anche per Il Volo e Frasso Sabino, rispettivamente contro Babadook&Friends e Antrodoco.



REGOLAMENTO SECONDA FASE

Tutte le squadre partecipanti alla regular season accedono alla seconda fase, che prevede lo svolgimento degli ottavi di finale con gare ad eliminazione diretta. CI Vuole Un Senso, che ha chiuso la regular season al primo posto, vola direttamente ai quarti, mentre tutte le altre dovranno appunto giocarsi gli ottavi.



RISULTATI ULTIMA GIORNATA

SMA Coop - San Giovanni Reatino 2 - 7

Domino 24 - Ponticelli Sabino 5 - 0

Ari 2 Generation – Servizi Funebri Leoni 5 - 6

Ci vuole un senso - Lokomotiv Ginestra 5 - 0

Castel S.Angelo - Immobiliare Toscano 1 – 5

Babadook and Friends - IL Volo 0 - 5

Frasso sabino - Antrodoco calcio a 5 12 – 9



CLASSIFICA FINALE

CI Vuole UN Senso 74

Servizi Funebri Leoni 68

Frasso Sabino 68

Antrodoco 62

Domino24 55

Toscano Immobiliare Contigliano 55

Babadook&Friends 49

Il Volo 40

Lokomotiv Ginestra 38

San Giovanni Reatino 25

Castel Sant’Angelo 23

Ari2 Generation 20

Ponticelli Sabino 19

Sma Coop 13

Dogs Of War 4



OTTAVI DI FINALE, GARA UNICA A ELIMINAZIONE DIRETTA

2) Servi Funebri Leoni‐15) Dogs of war (stasera, ore 21, Monte San Giovanni)

6) Toscano Immobiliare‐11) CastelS.Angelo (stasera, ore 22, Palestra Contigliano)

4) Antrodoco-13) Ponticelli sabino (domani, ore 22, Gudini)

3) Frasso sabino–14) Sma Coop (mercoledì 6, ore 21.30, Casali Di Poggio Nativo)

5) Domino 24‐12) Ari Generation (mercoledì 6, ore 20, Gudini)

7) Babadook‐10) San Giovanni Reatino (mercoledì 6, ore 22, Gudini)

8) il Volo‐ 9) Lokomotiv Ginestra (mercoledì 6, ore 21, Gudini)

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA