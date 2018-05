di Mattia Esposito

RIETI - Disputate le gare della penultima giornata del campionato Uisp, ovviamente parlando di regular season. Il Frasso ha battuto San Giovanni Reatino, mentre il Ponticelli si è imposto in trasferta contro lo Sma Coop. Vittoria larga anche dei Servizi Funebri Leoni contro i Dogs Of War. Lokomotiv Ginestra batte 5-0 Ari2 Generation, spettacolare il match tra Toscano Immobiliare Contigliano e Ci Vuole Un Senso, con vittoria dei padroni di casa per 12-10. Tre punti anche per Il Volo, che batte Castel Sant’Angelo. Vittoria anche per Antrodoco, che batte Babadook sul suo campo. Questa settimana si giocheranno le gare dell’ultima di regular season, dove sono ancora in ballo il secondo e quinto posto, poi la fase ad eliminazione diretta.



IL REGOLAMENTO

L’ultima giornata di regular season decreterà ovviamente la classifica finale. La squadra che chiuderà al primo posto si guadagnerà l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre tutte le altre accederanno agli ottavi. Proprio gli ottavi, previsti per 4-5-6 giugno, saranno sfide ad eliminazione diretta secondo lo schema 2°/15°, 3°/14° e via dicendo. Gli ottavi si giocheranno sul campo della squadra meglio posizionata in classifica in gara unica e, in caso di parità nei regolamentari, si procederà con i calci di rigore. Da stabilire invece date e campo in cui si giocheranno i quarti, semifinali, finali e spareggio per la fase nazionale. Sono due i posti in palio per Pesaro, visto che le finali regionali, come lo scorso anno, non si disputeranno: la vincente del titolo provinciale andrà di diritto, più la vincente dello spareggio tra la perdente della finalissima e la vincente di quella per il terzo posto.



RISULTATI, XXIX E PENULTIMA GIORNATA

Frasso Sabino – San Giovanni Reatino 8-2

Sma Coop – Ponticelli Sabino 0-5

Servizi Funebri Leoni – Dogs Of War 8-0

Lokomotiv Ginestra – Ari 2 Generation 5-0

Toscano Immobiliare Contigliano – CI Vuole Un Senso 12-10

Il Volo – Castel Sant’Angelo 5-3

Antrodoco Calcio a 5 – Babadook&Friends 8-4



CLASSIFICA

Ci Vuole Un Senso 71

Servizi Funebri Leoni e Frasso Sabino 65

Antrodoco Calcio a 5 62

Toscano Immobiliare Contigliano e Domino24 52

Babadook&Friends 49

Lokomotiv Ginestra 38

Il Volo 37

Caatel Sant’Angelo 23

San Giovanni Reatino 22

Ari Generation 20

Ponticelli Sabino 19

Sma Coop 13

Dogs Of War 4



PROSSIMO TURNO – ULTIMA GIORNATA

Domino24 – Ponticelli Sabino (domani, ore 20, Gudini)

Sma Coop – San Giovanni Reatino (domani, ore 21, Gudini)

Castel Sant’Angelo – Toscano Immobiliare Contigliano (domani, ore 21.30, PalaRufina)

Babadook&Friends – Il Volo (domani, ore 22, Gudini)

Ari2 Generation – Servizi Funebri Leoni (giovedì, ore 21.30, Gudini)

Ci Vuole Un Senso – Lokomotiv Ginestra (giovedì, ore 22, PalaSpes)

Frasso Sabino – Antrodoco Calcio a 5 (venerdì, ore 21, Casali Di Poggio Nativo)



OVER 35

Si giocherà invece domani al Kialamy Ranch la finale del torneo over35 tra Goldbet e Rovers, con fischio di inizio alle 21.30. La finale per il terzo posto la giocheranno invece Amplifon Rieti e Monte San Giovanni.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA