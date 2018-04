di Mattia Esposito

RIETI - Ventiquattresima giornata del campionato Uisp di Rieti, che si avvicina alla sua conclusione, con una classifica sempre più delineata. I risultati di giornata hanno visto la vittoria larga del Lokomotiv Ginestra sul campo del Ponticelli Sabino, successo esterno anche del Toscano Immobiliare Contigliano contro il San Giovanni Reatino. Vittoria interna per Il Volo, che batte lo Sma Coop. Vittoria del Babadook contro i Dogs Of War, pareggio invece tra Castel Sant’Angelo e Ari2 Generation. Vittoria di misura del Ci Vuole Un Senso contro il Frasso Sabino, mentre la partita tra Antrodoco e e Domino24 è stata rinviata al Lokomotiv Ginestra.



RISULTATI, XXIV GIORNATA

Ponticelli – Lokomotiv Ginestra 2-11

San Giovanni Reatino – Toscano Immobiliare Contigliano 3-8

Il Volo – Sma Coop 9-4

Babadook&Friends – Dogs Of War 6-5

Castel Sant’Angelo Quick Bar – Ari2 Generation 4-4

Ci Vuole Un Senso – Frasso Sabino 4-3



CLASSIFICA

Ci Vuole Un Senso 59

Monte San Giovanni e Frasso Sabino 50

Antrodoco Calcio a 5 47

Toscano Immobiliare Contigliano, Babadook e Domino24 43

Lokomotiv Ginestra e Il Volo 28

Castel Sant’Angelo 23

San Giovanni Reatino 18

Ari2 Generation 17

Ponticelli Sabino 16

Sma Coop 12

Dogs Of War 4



PROSSIMO TURNO- XXV GIORNATA

Domino24 – Il Volo (giocata ieri)

Dogs Of War – Antrodoco Calcio a 5 (giovedì 26, ore 21.15, Cittaducale)

Ari2 Generation – Babadook&Friends (giovedì 26, ore 21.30, Gudini)

Toscano Immobiliare Contigliano – Sma Coop (giovedì 26, ore 21.30, Palestra Contigliano)

Ci Vuole Un Senso – Castel Sant’Angelo (giovedì 26, ore 21.30, PalaSpes)

Monte San Giovanni – Ponticelli Sabino (venerdì 27, ore 20.30, Monte San Giovanni)

Lokomotiv Ginestra – San Giovanni Reatino (venerdì 27, ore 21.30, Poggio Moiano)



Recupero IX giornata ritorno

Antrodoco Calcio a 5 – Domino24 (venerdì 27, ore 21, Gudini)

24 Aprile 2018



