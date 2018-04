di Mattia Esposito

RIETI - Ventiduesima giornata del campionato Uisp di Rieti, che si avvia alla fase conclusiva della stagione regolare. I Servizi Funebri Leoni battono 10-2 il Lokomotiv Ginestra, mentre Ponticelli si impone contro Il Volo. Vittoria esterna di Antrodoco contro San Giovanni Reatino, vincono anche i Babadook contro lo Sma Coop. Larga vittoria esterna del Domino24 contro Castel Sant’Angelo, cosi come quella del Ci Vuole Un Senso contro i Dogs Of War. Vittoria esterna anche del Frasso Sabino contro Ari2 Generation.



RISULTATI, XXII GIORNATA

Servizi Funebri Leoni – Lokomotiv Ginestra 10-2

Ponticelli Sabino – Il Volo 4-2

San Giovanni Reatino – Antrodoco Quick Bar 4-6

Babadook – Sma Coop 8-4

Castel Sant’Angelo – Domino24 1-11

Ci Vuole Un Senso – Dogs Of War 14-6

Ari2 Generation – Frasso Sabino 6-9



CLASSIFICA

Ci Vuole Un Senso 55

Frasso Sabino e Servizi Funebri Leoni 49

Antrodoco 44

Babadook e Domino24 40

Toscano Immobiliare Contigliano 37

Lokomotiv Ginestra 25

Il Volo 24

Castel Sant’Angelo 21

San Giovanni Reatino 17

Ponticelli Sabino 16

Ari2 Generation 15

Sma Coop 12

Dogs Of War 3



PROSSIMO TURNO

Domino24 – Babadook (mercoledì, ore 20, Gudini)

Toscano Immobiliare Contigliano – Ponticelli Sabino (giovedì, ore 21.30, Palestra Contigliano)

Antrodoco – Sma Coop (giovedì, ore 21.30, Gudini)

Dogs Of War – Castel Sant’Angelo (giovedì, ore 21.15, Cittaducale)

Ci Vuole Un Senso – Ari2 Generation (giovedì, ore 22. PalaSpes)

Il Volo – San Giovanni Reatino (venerdì, ore 20, Gudini)

Frasso Sabino – Servizi Funebri Leoni (venerdì, ore 21.30, Casali di Poggio Nativo)



OVER 35

Per quanto riguarda invece il campionato Over35, disputate alcune gare di recupero che hanno dato l’assetto definitivo alla classifica del campionato. Pareggio per 2-2 tra Megs e Igea Futsal, vittoria esterna del Rover contro il Monte San Giovanni. Blitz esterno anche di Goldbet, che batte 11-3 Cantalice.



RISULTATI GARE DI RECUPERO

Megs – Igea Futsal 2-2

Monte San Giovanni – Rover 4-7

Cantalice – Goldbet 3-11



CLASSIFICA

Goldbet 34

Rover 28

Monte San Giovanni e Qua La Zampa 25

Megs 23

Amplifon Rieti 22

Igea Futsal 21

Cantalice 9

Castel Sant’Angelo 0



PROSSIMO TURNO

Cantalice – Rover (giocata ieri)

Megs – Amplifon Rieti (mercoledì, ore 21, PalaSpes)

Castel Sant’Angelo – Igea Futsal (mercoledì, ore 21, Gudini)

Goldbet – Monte San Giovanni (giovedì, ore 21, Kyalami Ranch)

10 Aprile 2018



