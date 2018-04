di Mattia Esposito

RIETI - Anche la ventunesima giornata del campionato Uisp di Rieti va in archivio. Ancora tanto equilibrio e tanti gol, con una classifica che, giornata dopo giornata, comincia a prendere forma. I risultati hanno visto la vittoria del Frasso Sabino sul Lokomotiv Ginestra, pareggio spettacolare con otto gol a testa tra Toscano Immobiliare Contigliano e Servizi Funebri Leoni. Antrodoco batte Ponticelli Sabino, mentre Babadook si impone 8-4 contro San Giovanni Reatino. Vittorie interne anche per Sma Coop e Ci Vuole Un Senso (che allunga in vetta) rispettivamente contro Castel Sant’Angelo e Domino24. Unico successo esterno di giornata quello dell’Ari2 Generation sul campo dei Dogs Of War.



RISULTATI, XXI GIORNATA

Frasso Sabino – Lokomotiv Ginestra 8-6

Toscano Immobiliare Contigliano – Servizi Funebri Leoni 8-8

Antrodoco – Ponticelli Sabino 9-3

Babadook&Friends – San Giovanni Reatino 8-4

Sma Coop – Castel Sant’Angelo 4-2

Ci Vuole Un Senso - Domino24 6-3

Dogs Of War – Ari2 Generation 3-6



CLASSIFICA

Ci Vuole Un Senso 52

Servizi Funebri Leoni e Frasso Sabino 46

Antrodoco 41

Toscano Immobiliare Contigliano, Babadook e Domino24 37

Lokomotiv Ginestra 25

Il Volo 24

Castel Sant’Angelo 21

San Giovanni Reatino 17

Ari2 Generation 15

Ponticelli Sabino 13

Sma Coop 12

Dogs Of War 3



PROSSIMO TURNO, XXII GIORNATA

Servizi Funebri Leoni – Lokomotiv Ginestra (domani, ore 20.30, Monte San Giovanni)

Castel Sant’Angelo – Domino24 (domani, ore 20.30, Gudini)

Babadook & Friends – Sma Coop (domani, ore 22, Gudini)

Coop Clarissa – Frasso Sabino (giovedì, ore 21.30, Gudini)

Toscano Immobiliare Contigliano – Pegaso Sito (giovedì, ore 21.30, Contigliano)

Ci Vuole Un Senso – Dogs Of War (giovedì, ore 22, PalaSpes)

Ponticelli Sabino – Il Volo (venerdì, ore 21, Casali Di Poggio Nativo)

San Giovanni Reatino – Antrodoco (venerdì, ore 22, Gudini)



OVER 35

Diciassettesima giornata invece per il campionato Over35, che si avvia verso la fine. Si sono infatti disputate le gare della settima di ritorno, anche se bisognerà recuperare ancora qualche partita per avere l’assetto definitivo della classifica. Netta vittoria di Amplifon Rieti che ha battuto 13-0 Castel Sant’Angelo, vittoria interna anche di Goldbet, che si mantiene al comando grazie al successo per 8-4 sul Qua La Zampa. Unico pareggio di giornata è quello per 3-3 tra Igea Futsal e Rover, vittoria interna del Monte San Giovanni sul Cantalice.



RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Amplifon Rieti – Castel Sant’Angelo 13-0

Goldbet – Qua La Zampa 8-4

Igea Futsal – Rover 3-3

Monte San Giovanni – Cantalice 8-5



CLASSIFICA

Goldbet 31

Monte San Giovanni, Rover e Qua La Zampa 25

Amplifon Rieti e Megs 22

Igea Futsal 20

Cantalice 9

Castel Sant’Angelo 0

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA