L'ex calciatore Pietro Carconi eletto tesoriere regionale Uiltec Alto Lazio

RIETI - Prestigiosa nomina per il 47enne reatino dipendente dell’azienda biofarmaceutica Takeda Spa, Pietro Carconi eletto Tesoriere regionale Uiltec Alto Lazio (Viterbo e Rieti). Una volta tanto a riguardarlo non è una notizia relativa allo sport, lui con prestigiosi trascorsi calcistici, ma la recente votazione del direttivo regionale Uiltec Alto Lazio che lo ha visto conseguire l’incarico di Tesoriere regionale per le provincie di Viterbo e Rieti. Erano anni che nella provincia di Rieti mancava una figura sindacale di riferimento e di spessore come quella appena conseguita dal reatino Carconi, dipendente Takeda da 10 anni e già membro sindacale Rsu. .

