Convenzione tra Uil Trasporti e Autoscuola Margiotta: «Rafforziamo l’impegno del sindacato»

RIETI - «Fare sindacato è anche approfondire e curare aspetti che il più delle volte passano erroneamente sotto silenzio. Sono fatti, situazioni, accordi che ricadono sulla vita delle donne e degli uomini che rappresentiamo, che tuteliamo giorno dopo giorno. Sono tanti piccoli tasselli di un puzzle che mirano ad agevolare la vita quotidiana delle nostre iscritte e dei nostri iscritti. Uno tra questi è la recente convenzione tra la Uil Trasporti di Rieti e Sabina romana e l’autoscuola Margiotta», lo scrive la Uil Trasporti di Rieti e della Sabina Romana sulla sua pagina facebook.

«L’intesa raggiunta offre ai nostri iscritti e alle nostre iscritte una scontistica sul prezzo delle pratiche auto, sul duplicato o sul il rinnovo della patente, sui corsi di formazione periodica della carta di qualifica di conducente, necessaria per la categoria professionale legata all’autotrasporto. E più in generale per tutti gli incartamenti che riguardano le auto e le moto. Le due sedi di Rieti e quella di Magliano Sabina dell’Autoscuola Margiotta sono quindi a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici per ogni evenienza e necessità. Anche così rafforziamo l’impegno del sindacato per facilitare ogni aspetto della quotidianità di tanti uomini e donne. Anche con questi accordi - così come i tanti altri servizi che offriamo ogni giorno - siamo in prima linea per tener fede al nostro tratto distintivo, quello di essere il sindacato dei cittadini e delle cittadine. Per tutte le info 3497321563».

