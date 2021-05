Rinnovo segreteria provinciale Ugl, il sostegno dei vertici del sindacato

RIETI - Nella sede Ugl di Rieti si è svolto il congresso per il rinnovo della Segreteria Provinciale Fnc Ugl Comunicazioni. All’assise hanno partecipato il Vice Segretario Nazionale Lino Menesi, Il Segretario Regionale Antonello Dore e il Professor Valter Amicosante, Docente dell’università La Sapienza di Roma.



Nel corso dello svolgimento del congresso il Segretario Generale Francesco Paolo Capone ha raggiunto l'assemblea con una telefonata mentre era a Torino penultima tappa del tour del Primo Maggio 2021, per portare il suo personale saluto, l’augurio per il Primo Maggio e per fare le congratulazioni a Oliviero Mostarda, confermato per acclamazione Segretario Provinciale della categoria, già consigliere nazionale della categoria.



Un saluto all’assemblea anche da parte del Segretario Nazionale Fnc Ugl Comunicazioni Salvatore Muscarella che si accingeva al rientro a Milano per la festa.



Grande soddisfazione nelle parole del Segretario Provinciale Ugl Rieti, Pietro Santarelli: «Tanti Auguri a Oliviero, il suo successo di oggi è il frutto di tutta la passione e l’impegno che mette nel suo lavoro e nella sua attività sindacale».

