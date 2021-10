L'Ugl incontra il prefetto sulle attuali normative e criticità della vigilanza e sicurezza privata

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 09:55

RIETI - Una delegazione della Ugl di Rieti - composta dal Dirigente sindacale della Polizia Locale Renzo Alberto Gunnella e dal Segretario provinciale della Sicurezza Civile Alessandro Cardinale - è stata ricevuta dal Prefetto Gennaro Capo. L'incontro si è tenuto a seguito della richiesta inoltrata dall'organizzazione sindacale. La riunione si è svolta in un clima molto cordiale ed il confronto tra le parti si è rivelato proficuo per quel che concerne le attuali normative e criticità della vigilanza e sicurezza privata.



Nello specifico, con il Prefetto si è parlato delle peculiarità dei lavoratori del settore durante i servizi svolti in occasione dei grandi eventi, durante i servizi svolti per la sicurezza nei locali notturni e a carattere più generale della quantificazione degli addetti ai servizi di controllo e delle guardie particolari giurate operanti nella provincia di Rieti.

È stato affrontato anche il tema delle criticità che i lavoratori del settore dovranno fronteggiare nei prossimi giorni con l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.



L’Ugl di Rieti intende ringraziare il Prefetto ed i suoi collaboratori per la disponibilità e per l'interesse dimostrato alle tematiche rappresentate dall'organizzazione sindacale.