RIETI - Gli iscritti del comparto comunicazione di Ugl rinnovano la fiducia al segretario Oliviero Mostarda. Il rinnovo dell'incarico è stato confermato nel corso del Quinto Congresso Confederale di federazione dell'Ugl Comunicazioni. Il congresso ha rappresentato un momento di grande partecipazione corale durante il quale Mostarda ha potuto ringraziare gli iscritti e confermare il suo impegno per i prossimi anni a tutela dei tesserati Fnc Ugl Comunicazioni di Rieti e più in generale per tutti i lavoratori del settore. Al rinnovato segretario, che nel corso del suo mandato ha dimostrato capacità e fermezza nel ruolo, sono giunti gli auguri di tutto il gruppo Ugl di Rieri e del segretario Ugl Utl Rieti Pietro Santarelli.