Ugl, il segretario provinciale Pietro Santarelli in consiglio nazionale

RIETI - Dopo mesi di costante lavoro la Ugl Rieti arriva in Consiglio Nazionale. Al Congresso Nazionale dell’Unione Generale del Lavoro in corso oggi, sabato 17 aprile la nomina è andata al Segretario della Ugl Reatina Pietro Santarelli.

«Ringrazio tutti per la fiducia manifestata - commenta Santarelli - Finalmente Ugl Rieti sarà presente in Consiglio Nazionale, dimostrazione che la passione, la dedizione nella difesa dei lavoratori e il nostro impegno nel sindacato sono la via maestra da seguire per ottenere risultati. Continueremo a lavorare in questa direzione».

«Grande soddisfazione è stata espressa anche da tutto il gruppo di Città. Quella di Santarelli è una nomina che riveste un'importanza strategica che va a premiare il duro lavoro e l'inarrestabile crescita della sigla sindacale in termini di rappresentanza su tutta la provincia di Rieti e nella Sabina Romana».



«A riprova della crescente importanza della Unione Territoriale Reatina nel contesto nazionale è la tappa del Tour Nazionale Ugl prevista per lunedì 19, in occasione della quale sarà a Rieti, tra gli altri Segretari, il Segretario Generale Capone».

