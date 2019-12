© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande successo per l’iniziativa di Cura della Persona organizzata congiuntamente della federazione provinciale Pensionati Ugl Rieti e l'Istituto Mancini.Nei locali del centro Anziani di Colle di Tora, le ragazze dell’Istituo reatino hanno eseguito gratuitamente ai pensionati della valle del turano trattamenti estetici di manicure e pedicure, dimostrando, oltre che grande professionalità acquisita durante gli studi, grande disponibilità e gentilezza di fronte alle richieste dei loro “clienti speciali”. Offrire questo tipo di servizi è di vitale importanza per i pensionati di questi territori marginali della nostra provincia- ha dichiarato il Segretario di categoria Chiara Simonetti- e siamo tutti davvero entusiasti per il grande rispetto e la simpatia delle ragazze nei confronti dei nostri anziani.L'istituto Mancini é una scuola di formazione professionale riconosciuta dalla Regione Lazio operante sul territorio Reatino da circa 30 anni sita in Via dei Salici n 65. Numerosi i corsi di formazione professionale che offre la struttura: Dal Corso Hccp, al Corso per Onicotecnico, Passando per quello di Estetica e Acconciatore, il Corso S.A.B , e quelloper la sicurezza sul lavoro e ancora recupero anni scolastici e corsi universitari in collaborazione con prestigiose Università telematiche.Ringraziamenti d’obbligo vanno all’amministrazione comunale di Colle di Tora per la disponibilità ancora una volta accordata ad accogliere questi eventi importanti per il territorio, al Presidente del Centro Anziani per la messa a disposizione dei locali e per l’accoglienza e al Bar Trattoria Castellani di Castel di Tora per aver accolto le ragazze, che dopo tanto lavoro, si sono lasciate trasportare dal profumo dei piatti tipici della Valle del Turano.Una bella iniziativa per inaugurare la collaborazione tra la sigla sindacale reatina in inarrestabile crescita e un’istituto che si può definire davvero un’eccelenza reatina.