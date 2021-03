RIETI - Enrico Pandolfi nuovo segretario Ugl Costruzioni.

L’ Ugl reatina continua la sua crescita con l'annuncio della nomina a Segretario provinciale della neo-fondata federazione Ugl Costruzioni di Rieti.

E’ il 47enne Enrico Pandolfi, Geometra, da più di 15 anni nel settore edile, ha ricoperto più volte il ruolo di direttore in cantieri privati e appalti pubblici.

E’ stato nominato Segretario il 26 Febbraio dalla segreteria territoriale reatina.

Esprime soddisfazione il segretario provinciale Ugl Utl Rieti Pietro Santarelli: “Enrico è persona giovane, volenterosa e dinamica, di certo un valore aggiunto alla nostra squadra. Abbiamo poi, fin da subito, apprezzato quanto i colleghi già lo considerassero un vero e proprio punto di riferimento. A lui vanno i nostri migliori auguri perché possa sviluppare in autonomia una efficiente ed efficace attività sindacale in un settore che continua a muoversi in mezzo a significative difficoltà.”



