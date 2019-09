© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 5 settembre è nata a Rieti l'associazione consumatori Ugcons, parte importante del sindacato Ugl. Durante la riunione del direttivo è stato eletto presidente Roberto Ermini e vice presidente Pietro Santarelli, già segretario generale Ugl per la provincia di Rieti. Oltre alle figure del presidente e del vice presidente, sono stati eletti all'interno dell'organo esecutivo Emanuele Olivieri, Segretario Ugl e Massimo Colangeli.«L'obiettivo dell'Ugcons è quello di informare - si legge nella nota dell'Ugl - assistere e tutelare il cittadino consumatore, e in modo particolare l’anziano, spesso vittima di truffe e raggiri, quali pubblicità ingannevoli, e pratiche commerciali scorrette. Ugcons, agirà sul territorio offrendo consulenze gratuite in ambito legale e organizzando incontri sul consumerismo con esperti del settore, per sensibilizzare la comunità sul tema. Compilando il modulo di iscrizione presente nella sede Ugl, si potrà usufruire dei vantaggi che Ugcons riserva ai suoi iscritti».Per informazioni o consulenza legale Ugcons ha lo sportello attivo nella sede Ugl di Rieti in via dei Flavi 15 - Lunedì 10:00-12:30 - Mercoledì 15:30-18:00 oppure tramite appuntamento.