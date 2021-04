Inaugurato il nuovo ufficio turistico di Rieti: «Un buon segnale in vista della ripartenza del settore»

RIETI - E’ stato inaugurato oggi a Rieti in Piazza Vittorio Emanuele II il nuovo ufficio turistico di Rieti posizionato al piano terra del Palazzo Comunale di Piazza Vittorio Emanuele II, che rientra nella più vasta operazione di brandizzazione del territorio connessa al progetto “Visit Rieti”.

Alla breve cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, il Vicesindaco e assessore al turismo, Daniele Sinibaldi, il Presidente del CAT Confcommercio, Riccardo Guerci, il Presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini, il Presidente di Confcommercio Lazio Nord, Leonardo Tosti. Hanno presenziato anche l’assessore alla cultura del Comune di Rieti, Gianfranco Formichetti, l’assessore all’innovazione tecnologica, Emiliana Guadagnoli, e il Consigliere con delega alla scuola e all’università, Letizia Rosati.

«Sono favorevolmente impressionato per il lavoro che è stato fatto – ha spiegato il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti - E’ il momento in cui Rieti si riorganizza per dare un abbraccio a tutti coloro che arriveranno con un nuovo ufficio che risponde alle esigenze del settore. Nel momento di maggiore difficoltà si ricaricano le energie necessarie allo slancio successivo. Sono convinto che la nostra Città riuscirà a fare questo salto e potrà raggiungere gli obiettivi che in passato le sono stati negati, forse anche per mancanza di audacia ma che adesso, invece, sono alla nostra portata».

«Ringrazio tutti coloro che stanno condividendo un percorso nuovo e finalmente adeguato per la promozione turistica del territorio: da Confcommercio alla Camera di Commercio, passando per la Provincia di Rieti e altre istituzioni – ha dichiarato l’assessore al turismo, Daniele Sinibaldi – Il nostro territorio non aveva mai registrato un lavoro così organico sul turismo e neanche i continui investimenti sulla promozione che proseguiranno anche in futuro. Questo ufficio è un atto concreto e un messaggio di speranza per la ripartenza di un intero settore ma anche per lo sviluppo complessivo dell’economia cittadina».

«Crediamo fortemente in questo progetto – ha dichiarato il Presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini - Questa esperienza sarà la casa di tutti gli operatori dei settori legati al turismo che potranno considerare questo ufficio come uno strumento di promozione per tutto il territorio. Lavoreremo soprattutto sul tentativo di attrarre persone e risorse sul territorio a beneficio di tutti».

Il nuovo ufficio, completamente ristrutturato, oggetto di un profondo restyling, reso più accogliente e moderno e dotato di nuovo materiale informativo sul territorio, sarà gestito da ASM Rieti attraverso personale con professionalità ad hoc. La struttura aprirà il 19 aprile e fino al termine delle restrizioni legate al contenimento del contagio da Covid19 osserverà un orario ridotto per poi operare successivamente, 7 giorni su 7 compresivi i festivi, non appena l’andamento della pandemia lo consentirà.

