Turismo: l’ufficio Visit Rieti in Piazza Vittorio Emanuele II aperto anche a Ferragosto

Venerdì 13 Agosto 2021, 15:49

RIETI - L’ufficio turistico Visit Rieti, in Piazza Vittorio Emanuele II al piano terra dell’edificio comunale, quest’anno resterà aperto anche nel weekend di ferragosto, sabato 14 e domenica 15 agosto. La decisione nasce, da un lato dall’esigenza di colmare un deficit storico del territorio nei giorni a ridosso di Ferragosto, come già previsto nei programmi di miglioramento dell’accoglienza turistica, e dall’altro dalla constatazione del significativo aumento di presenze registrate nelle ultime settimane a Rieti con conseguente intensa attività anche per l’ufficio turistico del Comune.

«Si tratta di un piccolo segnale ma sicuramente atteso da anni e significativo – spiega il Vicesindaco e assessore al turismo, Daniele Sinibaldi – Restare aperti nei giorni di maggiore afflusso, attraverso l’ufficio preposto e quindi con personale professionale e sotto le insegne di un brand territoriale che si sta facendo largo, è un risultato importante perché dimostra che il progetto a medio e lungo termine finalizzato a recuperare il deficit di accoglienza e promozione di questo territorio sta compiendo passi avanti. Speriamo che in tanti decidano di scegliere Rieti per questo weekend e noi, per quanto possibile, ci faremo trovare pronti».