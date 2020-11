L'ufficio postale di Toffia si rinnova per installare il postmat, gli utenti dirottati a Coltodino

RIETI - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Via Guglielmo Marconi, 1, a Toffia, è interessato da lavori di ristrutturazione per l’installazione dello sportello ATM Postamat.

Durante il periodo degli interventi, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Coltodino, in Strada Provinciale 41 B Farense 346, che osserva orario dal lunedì al venerdì 08:20 - 13:45 e il sabato 08:20 - 12:45, è stato predisposto uno sportello dedicato alla clientela di Toffia, dove saranno disponibili tutte le operazioni postali e finanziarie, pagamento pensioni, comprese le attività collegate ai libretti e al conto Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

A disposizione della clientela anche le sedi di Fara Sabina, in Via Santa Maria In Castello 10, aperto lunedì, mercoledì e venerdì, e Poggio Nativo, in Via Giardino 1, che osserva orario dal lunedì al venerdì 08:20 - 13:45 e il sabato 08:20 - 12:45.

L’ufficio postale di Toffia tornerà a disposizione della clientela lunedì 21 dicembre con i consueti orari di apertura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA