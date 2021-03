Sottoposto a lavori l'ufficio postale di Borgo Quinzio in via Salaria Vecchia

RIETI - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Borgo Quinzio, in Via Salaria Vecchia, 285, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Per consentire l’esecuzione dei lavori da oggi mercoledì 31 marzo l’ufficio postale di Via Salaria non sarà operativo.

Poste Italiane, da domani giovedì 1° aprile, ha predisposto il potenziamento della sede di Passo Corese, in Viale San Francesco, con uno sportello dedicato alla clientela di Borgo Quinzio, per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

