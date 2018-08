RIETI - Il Comune di Rieti informa che sono terminati i lavori di rinnovo dei locali siti al piano terra di palazzo di Città in cui sono ospitati gli uffici dell’Anagrafe. Già da oggi, giovedì 9 agosto, alle ore 15 saranno riaperti al pubblico. Gli orari di apertura per il mese di agosto sono i seguenti:

il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12,30;

il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17,30.



Al termine del mese di agosto saranno resi noti i nuovi orari di apertura. Si fa presente che il ministero dell’Interno ha autorizzato 2 postazioni per il rilascio della carta di identità elettronica, anziché le 4 richieste dall’amministrazione comunale.



Rispetto ai tempi di attesa per il rilascio del documento elettronico, si rappresenta che sono minori rispetto a molti altri Comuni italiani.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA