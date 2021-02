Il Rieti ufficializza l'addio di Fioretti: «Non potevamo trattenerlo...»

RIETI - Mancava solo l'ufficialità, ma è attivata pure quella: Giordano Fioretti saluta Rieti e approda al Pineto, uno dei 17 avversari degli amarantoceleste nella stagione in corso. La sua decisione non è stata presa bene dai tifosi, che sui social non hanno usato di certo parole al miele nei confronti dell'attaccante, ma ormai il dato è tratto e il club ha diramato la nota che sancisce la fine del rapporto.

La nota del club

«Il Football Club Rieti srl comunica che Giordano Fioretti è stato ufficialmente trasferito al Pineto calcio. Pur non essendo nostra intenzione lasciarlo andare, cercando di accontentare ulteriormente le sue pretese, all'atleta è arrivata una proposta pluriennale che non rientra nei piani del Fc Rieti.

In questi giorni, con il ritorno della gestione del presidente Curci, si stanno effettuando notevoli sacrifici per sanare il club e garantire un futuro più sereno alla società. Il presidente Curci si è detto dispiaciuto del repentino trasferimento, pur comprendendo le scelte del giocatore che, nelle settimane scorse, si è distinto apportando al Fc Rieti gol e qualità. Auguriamo a Giordano un futuro pieno di soddisfazioni, ringraziandolo per il lavoro svolto in maglia amarantoceleste».

