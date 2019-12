© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il botto di fine anno del Real Rieti è ufficiale. Il club amarantoceleste, attraverso un comunicato, ha annunciato l'arrivo del pivot brasiliano (con passaporto spagnolo) Lukaian Baptista. Classe 1983, Lukaian ha giocato e vinto in tutti i printicpali campionati europei, lasciando comunque il segno. Nell'unica esperienza italiana, quella all'Acqua&Sapone sotto la guida di Tino Perez, ha conquistato quattro trofei: uno scudetto, due Coppa Italia ed una Supercoppa italiana.Lukaian, in estate, aveva chiuso l'esperienza proprio all'Acqua&Sapone per trasferirsi in Spagna, al Cartagena, stessa squadra dell'ormai ex tecnico amarantoceleste Duda. L'arrivo di Solano dall'Inter Movistar però poteva forse veder scivolare nelle gerarchie Lukaian, ed il Real, nel giro di poche ore, ha accelerato chiudendo la trattativa.«Ho accettato la proposta del patron Roberto Pietropaoli perché sono convinto dal progetto. Arrivo in una società che punta a vincere tutto, sono pronto a dare il mio contributo».Lukaian ha scelto il numero 15, e arriverà a Rieti venerdì prima della gara contro il Meta Catania, dove sarà in tribuna. Per vederlo in campo bisognerà invece attendere il 7 febbraio, ovvero nella sfida interna contro l'Arzignano. Il regolamento prevede infatti che, in caso di trasferimento da un campionato professionistico (Spagna) ad uno non professionistico (Italia) bisogna aspettare almeno 30 giorni per giocare una gara. L'ultima di Lukaian con il Cartagena è datata 21 dicembre e quindi potrebbe essere schierato il 21 gennaio, anche se in quella data il campionato di serie A sarà in sosta e riprenderà poi proprio nel fine settimana dell'8 febbraio.Insomma, al di là delle attese, gli amarantocelesti piazzano un colpo destinato a spostare gli equilibri della squadra, lanciando un segnale fortissimo alle dirette concorrenti. Ora più che mai, ovviamente, i tifosi sognano.