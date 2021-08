In Sabina anche nei mesi estivi uffici postali aperti al pubblico e canali digitali al servizio dei cittadini e dei turisti

Venerdì 13 Agosto 2021, 16:41

RIETI - Poste Italiane semplifica l’accesso ai servizi di residenti e turisti in vacanza a Rieti e provincia. L’Azienda, infatti, oltre a garantire l’apertura degli uffici postali durante tutto il periodo estivo, mette a disposizione strumenti digitali alternativi per effettuare le principali operazioni “da remoto”, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Infatti, prenotare in mobilità il proprio turno in ufficio postale, monitorare una spedizione, pagare bollettini con un click, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, pagare in modo innovativo presso i negozi, monitorare le proprie spese, trasferire denaro tra amici e molto altro è possibile direttamente in mobilità con le App di Poste Italiane.

A disposizione dei cittadini e dei turisti di Rieti e provincia anche i 63 Atm Postamat, disponibili H24, che oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, possono essere utilizzati per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay, come anche per operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti. I 63 Atm Postamat del territorio della Sabina possono essere utilizzati sia dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori dei libretti postali e sia dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Con l’app “BancoPosta” è possibile gestire il conto in mobilità sia da casa che dalla spiaggia. Infatti, consente di controllare il saldo e la lista movimenti del conto Bancoposta e della carta Postepay, pagare bollettini, disporre trasferimenti di denaro attraverso bonifici e postagiro oppure Moneygram, effettuare ricariche telefoniche e Postepay e fruire di altri servizi innovativi come il pagamento Nfc. Il tutto garantito dal sistema di sicurezza PosteID.

L’app “Ufficio Postale” permette invece di individuare gli uffici postali più vicini grazie alla mappa interattiva, verificarne gli orari di apertura e la disponibilità del wi-fi gratuito, pagare bollettini, inviare posta raccomandata e pacchi fino a 30 kilogrammi di peso e 220 centimetri come somma delle tre dimensioni in modalità “paperless”, lettere e telegrammi, monitorare lo stato di una spedizione tracciata, cercare i Postamat più vicini per il prelievo automatico di contante.

Per chi invece non può fare a meno di recarsi nell’ufficio postale l’azienda ricorda che in provincia di Rieti in 24 uffici postali è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp al numero 3715003715.

Con gli Atm Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito www.poste.it, Poste Italiane offre una vasta gamma di canali digitali sempre più innovativi per garantire ai cittadini e anche a chi è in vacanza tutti i propri servizi anche on line, senza dover entrare negli uffici postali.