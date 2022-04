Rieti, appello della Mensa di Santa Chiara per la raccolta di pannoloni per adulti per l'Ucraina

RIETI - Appello della mensa di Santa Chiara di Rieti, per reperire pannoloni per adulti da destinare all'Ucraina.

"La guerra in Ucraina - spiega una nota - purtroppo continua e le necessità della popolazione si moltiplicano. Dalla comunità degli ucraini residenti a Rieti arriva una richiesta specifica per i propri connazionali: pannoloni per adulti per rifornire gli ospedali, dove sono ricoverati tantissimi feriti ma c'è poco personale ad assisterli. La Mensa di Santa Chiara si è resa disponibile ad effettuare la raccolta da oggi fino a sabato mattina, quando il carico partirà per Chernivci. Tutti i beni alimentari, i farmaci, le coperte, i sacchi a pelo, gli indumenti e gli articoli per l'igiene personale, donati con straordinario slancio dai reatini nei primi giorni dell'emergenza, sono stati trasportati in Ucraina, attraverso una serie di viaggi tracciati e documentati. Ora l'orientamento è quello di mobilitarsi su richieste specifiche, anche per non pressare troppo la cittadinanza. La richiesta del momento è quella di pannoloni per adulti: la Mensa di Via San Francesco sarà aperta oggi e domani pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30".