RIETI - Sono in salvo in Moldavia l'uomo reatino e la moglie ucraina bloccati dal 24 febbraio nella regione di Kherson, in Ucraina.

La coppia, dopo un lungo viaggio, è ora in Moldavia. L'uomo, Antonio Antonelli, è di Montisola di Contigliano, la moglie Natasha ucraina.