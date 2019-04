UNDER 19 PROVINCIALE - RECUPERI XVI GIORNATA

UNDER 19 PROVINCIALE - RECUPERO XIX GIORNATA

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

RIETI - Tra mercoledì e sabato scorso, erano in programma quattro recuperi del campionato Under 19 provinciale reatino. Successi per Cantalice, Passo Corese, Quattro Strade e Equicola.Il Cantalice supera 4-1 i padroni di casa della Brictense e rimane al comando.Tre punti per il Quattro Strade, vittorioso 3-2 contro gli ospiti del Selci. Oltre ad un'autorete, determinanti i gol di Gentile e Roselli. Ai sabini non bastano Coppari e Magrini. Fabio Appolloni, allenatore Quattro Strade: «Finalmente siamo riusciti a riconquistare i tre punti. Congratulazioni a tutti i miei ragazzi, che si sono dimostrati all'altezza di una gara assolutamente non semplice. Bravi anche gli avversari».Continuano i buoni risultati per l'Equicola che, di fronte al proprio pubblico, batte 4-1 il Poggio Nativo. La formazione di Barbonetti e Franchi va a segno due volte con Riccioni e poi con Romani e Carducci. L'unica rete degli sconfitti, invece, è realizzata da Curto. Alexandro Zossolo, tecnico Poggio Nativo: «Stiamo vivendo un periodo nero. Abbiamo perso una partita nella quale, pur avendo sprecato parecchie occasioni ghiotte, siamo stati piuttosto sfortunati. Complimenti comunque ai miei giocatori».Il Passo Corese vince 3-1 sul campo di un Poggio Mirteto per il quale segna solo Ferrari. Decisive le reti di Samà, Maggi e Imperatori. Manolo Scardocci, mister dei coresini: «Abbiamo dominato l'incontro vincendo meritatamente. La gara è stata sempre sotto il nostro controllo e tutti i ragazzi meritano i complimenti per ciò che hanno espresso in campo. Un plauso particolare a Samà per l'impegno e la serietà che mostra costantemente sia in partita che in allenamento». Commenta il match anche Renzo Fois, allenatore dei mirtensi: «Una sfida da dimenticare, letteralmente regalata agli avversari, che hanno mostrato più grinta e determinazione. In pratica, non abbiamo giocato».Cantalice 43; Real Monterotondo Scalo 36; Poggio Mirteto 35; Passo Corese 30; Quattro Strade 29; Brictense 23; Poggio Nativo 22; Equicola 19; Selci 12; Spes Poggio Fidoni 9; Maglianese 8. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.