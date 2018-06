di Lorenzo Bufalino

RIETI - Oggi alle ore 17.00 inizieranno le gare della finale “Oro” del campionato di società assoluto di atletica. In campo le due formazioni dell’Atletica Studentesca Milardi alla ricerca dello scudetto a squadre. Lo scorso anno le ragazze arrivarono seconde sempre allo stadio di atletica di Modena e quest’anno puntano a portare uno dei pochi trofei mancanti nella bacheca della Studentesca a Rieti. I primi a scendere in pista per la Studentesca saranno Cecilia Desideri nel martello per le ragazze e Samuele Cerro nel triplo per i ragazzi. Attesi nella prima giornata di gare per le ragazze la finalista olimpica con la staffetta 4x400 Maria Enrica Spacca, l’ostacolista Giulia Latini nei 100 ostacoli in grande forma nelle ultime gare e la velocista Jessica Paoletta nei 100 metri. Nel mezzofondo atteso ritorno per Giulia Martinelli nei 3000 siepi. Nei 1500 verrà schierata la campionessa Italiana allievi dello scorso fine settimana Livia Caldarini, all’esordio in una finale Oro del cds assoluto. Nei lanci occhi su Martina Carnevale nel peso che vuole migliorarsi fino ai 15 metri che potrebbero portare ottimi punti alla squadra reatina. Al maschile dopo Cerro nel triplo in gara scenderà Simone Poccia nei 110 ostacoli e Sebastiano Bianchetti in gara nel disco. Occhio sui 1500 metri dove per la Studentesca c’è il migliore all’anno in Italia Mohad Abdikadar. Nel giro di pista torna in maglia rossoblu anche Lorenzo Valentini. Attesi buoni risultati anche dalle due staffette 4x100 con al femminile Chigbolu, Gherardi, Latini e Paoletta e al maschile Marseglia, Trevisani, Valentini e Paoletta.

Sabato 23 Giugno 2018



