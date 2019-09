© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Numeri importanti per il FantaBasket di Andrea Auletta, tecnico delle giovanili reatine e assistant coach in serie A2, giunto alla terza edizione, con tante novità e sempre più adesioni. Ben 33 squadre segnate, con 50 partecipanti, che lasciano soddisfatto l’organizzazione: «Quest’anno si è allargata, grazie alla partecipazione di molti tifosi reatini. Abbiamo anche un ragazzo che partecipa da Brindisi, un altro da Scafati. Si inizia il 6 ottobre, le iscrizioni scadono il 2 ottobre».Il costo dell’iscrizione è di 40 euro, si può partecipare singolarmente o in coppia, la quota comprende una maglia e la tessera dell’Asi. Gioco divertente e affascinante il FantaBasket di serie A2, comprende anche ricchi premi per i primi classificati, e in molto già a partire dalla presentazione di ieri presso la concessionaria CentralCar Outlet di Luca Bolletta, dove c’è stato un’aperitivo di benvenuto per tutti i partecipanti sono pronti a darsi battaglia. Ai nastri di partenza anche il patron Giuseppe Cattani e il diesse Gianluca Martini.