Il futuro chiama: Tuscia e Fondazioni premiano gli studenti ingegnosi

RIETI - Sviluppo sostenibile, innovazione sociale, economia circolare, città sostenibili: sono i temi chiave del momento su cui l’Università della Tuscia e la Consulta delle Fondazioni del Lazio – e tra queste la Fondazione Varrone – richiamano l’attenzione degli studenti superiori, pronte a premiare i loro progetti più convincenti per impatto sociale, scientifico, artistico e tecnologico.



E’ online fino al 10 dicembre il bando “Un passo verso la transizione 2023” che riconoscerà un premio da 2.500 euro ai 10 migliori progetti presentati dagli iscritti alle scuole secondarie superiori di Civitavecchia, Rieti e Viterbo.

Gli studenti, lavorando in team sotto il coordinamento di un insegnante, dovranno elaborare modelli di approccio alla transizione ecologica in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e generando valore per la propria comunità di riferimento.



Il progetto può articolarsi in un video e/o applicazione informatica, in un “dimostratore” tecnico e scientifico, in un manufatto artistico, in uno studio o ricerca, in una campagna di comunicazione.



Il bando completo si può consultare sul sito della Fondazione Varrone alla sezione Bandi o sul sito Unitus.

Le candidature andranno presentate entro e non oltre il 10 dicembre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia (attuale capofila della Consulta delle Fondazioni del Lazio) all’indirizzo segreteriapresidenza@fondazionecariciv.it, e per conoscenza alla Fondazione Varrone all’indirizzo info@fondazionevarrone.it.



I progetti saranno valutati da una commissione giudicatrice nominata dal Rettore Stefano Ubertini, presieduta da un professore universitario e composta da esperti designati da ciascuna Fondazione della Consulta.

L’esito del bando sarà pubblicato sul sito istituzionale di Unitus e sul sito istituzionale della Fondazione Varrone.