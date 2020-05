© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Parte oggi la campagna di comunicazione per il lancio del nuovo sito di VisitRieti, il primo portale del turismo della Città e del territorio della Provincia di Rieti, ideato e realizzato da Comune di Rieti – assessorato al turismo – Confcommercio Lazio Nord e Cat Confcommercio che sarà ufficialmente online da domani, martedì 26 maggio 2020, all’indirizzo www.visitrieti.comLa campagna di comunicazione inizia oggi con il lancio di un video promozionale sui profili social di VisitRieti, del Comune di Rieti e di Confcommercio Lazio Nord e proseguirà nelle prossime settimane con varie iniziative di supporto alla diffusione del nuovo portale.«Realizzare il portale del turismo di Rieti è una soddisfazione e un impegno mantenuto – dichiara il Vicesindaco e assessore al turismo, Daniele Sinibaldi – VisitRieti sarà lo snodo fondamentale della promozione delle risorse locali, un’importante innovazione per il nostro territorio e un’esperienza sulla quale contiamo di coinvolgere tante altre amministrazioni locali e privati. Il lancio del sito acquista maggior peso anche in considerazione della difficile fase di ripartenza delle attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria. Volevamo puntare sul turismo e stiamo facendo ogni sforzo per mantenere questo impegno, considerando oltretutto il fatto che il nostro territorio può giocare un ruolo da protagonista in questa fase inedita potendo offrire un turismo innanzitutto naturalistico e di prossimità».«Grazie ad un accordo strategico presentiamo uno strumento fondamentale e innovativo per il nostro territorio che certamente contribuirà a rilanciare il settore del turismo – dichiara il Presidente di Confcommercio Lazio Nord, Leonardo Tosti – Abbiamo iniziato a coinvolgere tutte le categorie e i professionisti che contribuiscono alla filiera del turismo, creando economia e sviluppo».“Il Cat Confcommercio Rieti ha tra i propri scopi quello di assistere le imprese del settore terziario nell’innovazione tecnologica e nella ricerca di nuovi spazi di mercato – aggiunge il Presidente, Riccardo Guerci - Per raggiungere questi obiettivi abbiamo ideato una piattaforma online realizzata da professionisti del territorio per rilanciare il turismo e tutte le imprese interessate. Visit Rieti non sarà soltanto la più bella vetrina del nostro territorio ma diventerà il mezzo più veloce per promuovere e i nostri prodotti turistici”.