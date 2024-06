Rieti, al via Transitalia challenge: moto e turisti passano nel Reatino

RIETI - Prende il via oggi, 9 giugno 2024, a Rieti, la settima edizione di "transitalia Challenge", l'evento di mototurismo nato per far conoscere il "Bel Paese". In questa edizione protagonista sarà il Centro Sud Italia e dunque "Quale città, se non Rieti che è 'ombelico d'Italia' potevamo scegliere?", dice il patron dell'evento Mirco Urbinati.

"L'edizione 2024 della Chellenge è caratterizzata da una forte percentuale di motociclisti del Nord Europa. E di questi, molte sono donne. La nostra intenzione è quella di promuovere, attraverso questo viaggio, quelle realtà turisticamente meritevoli fuori dai circuiti inflazionati. Piccole città e borghi che custodiscono grandi tesori. Proprio come Rieti. La città, fin dal nostro primo passaggio, due anni fa, con la Transitalia Maraton, ci ha accolto con grande calore e noi, come i partecipanti di quella edizione, ne siamo rimasti affascinati. Grazie alla rinnovata accoglienza da parte dell'amministrazione comunale, che ringraziamo, quest'anno abbiamo voluto che proprio da Rieti prendesse il via il viaggio".

Gli equipaggi sono arrivati questa mattina. A loro è stato consegnato un quiz turistico su Rieti, i suoi monumenti, usi e costumi, che ha portato i partecipanti alla scoperta della città per la ricerca delle risposte fino al selfie a Piazza San Rufo, proprio sul monumero del Centro d'Italia. "Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta degli organizzatori di dare il via a questa manifestazione proprio da Rieti - dice la vicesindaco e assessore al Turismo della città di Rieti, Chiara Mestichelli -. Le indagini di settore evidenziano come il mototurismo abbia un alto potenziale non ancora completamente sfruttato dal nostro Paese. Si tratta di un turismo che ben si adatta al nostro territorio, caratterizzato da itinerari immersi nella natura, poco trafficati che attraversano borghi ricchi di storia e tradizioni le stesse che tanto piacciono ai motociclisti, in special modo esteri. Crediamo che anche iniziative come questa possano rappresentare un'occasione che per la nostra città per farsi apprezzare con tutto il suo patrimonio storico, artistico e culturale".