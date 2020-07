Rieti, riscopriamo il territorio, partita la campagna pubblicitaria crossmediale per promuovere a Roma il turismo nel Reatino

RIETI - E’ partita, scatenando da subito molta curiosità sui social network, la campagna pubblicitaria promossa dalla Camera di Commercio di Rieti a sostegno del turismo nella provincia di Rieti progettata nell’ambito del progetto “Riscopriamo il territorio: il turismo di prossimità”, cofinanziato da Unioncamere Lazio. L’iniziativa è stata lanciata in queste ore con l’affissione di 42 cartelloni pubblicitari 3x2 in altrettante zone strategiche della Capitale e verrà amplificata nei prossimi giorni con una campagna sui social network ed attraverso spot radiofonici.

I cartelloni cartacei presentano il territorio di Rieti non solo come un luogo ricco di offerte turistiche, capace di soddisfare gusti ed esigenze disparate, ma soprattutto vogliono comunicare quanto questo territorio sia vicino alla città di Roma e quindi raggiungibile in breve tempo ed in sicurezza. Un territorio che, a due passi dalla caotica vita della Capitale, offre la risposta ideale a quel bisogno di relax, natura rigogliosa, attività all’aria aperta ed occasioni di svago ed arricchimento culturale necessari per recuperare serenità, equilibrio e gioia per poi rituffarsi ricaricati nelle attività cittadine quotidiane.

Un turismo di prossimità ancora più auspicato in questo periodo di ripresa dopo l’emergenza Covid che la Camera di Commercio di Rieti, con il supporto della sua Azienda Speciale Centro Italia Rieti, ha scelto di voler promuovere in maniera importante per sostenere le tante attività che ruotano nel Reatino attorno al settore turistico-ricettivo.







