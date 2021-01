Realizzati nuovi video promozionali su Greccio

RIETI - Un Capodanno e un’Epifania anomali anche a Greccio, senza eventi, con divieto di mobilità fra comuni, regioni, senza turisti, senza visitatori e prospettive future quanto mai incerte per il turismo. Ciò nonostante l’amministrazione comunale prosegue il suo percorso di promozione territoriale con dei nuovi video, realizzati con il Contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.

«La forza comunicativa di un territorio – sostiene il Vice Sindaco di Greccio, Fiorenzo Marchetti, con delega al turismo, è tra i fattori determinanti nella dinamica di scelta di una destinazione. Si tratta di video che pubblicizzano al meglio, quanto di bello Greccio può offrire a cittadini, turisti e a quanti scelgono di visitarla. Un meraviglioso biglietto da visita per il nostro Comune. Un viaggio che cattura e coinvolge, emoziona e trasporta chi lo guarda. In questo periodo molto difficile anche per il settore turistico, abbiamo ritenuto necessario realizzare questo strumento di promozione per farci trovare “pronti per la ripartenza».

Per il momento i video sono disponibili solo sul social network facebook Assessorato Turismo Greccio, a breve sul sito istituzionale del Comune di Greccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA