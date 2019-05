© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Polo culturale di Santa Lucia si parla di turismo questa mattina nell’incontro organizzato da Fiavet Lazio e Federalberghi Rieti in collaborazione con Confcommercio Lazio Nord e l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, con il patrocinio del Comune di Rieti. Da 60 anni Fiavet Lazio rappresenta gli interessi del turismo organizzato in tutte le sue espressioni. “Rieti – ha esordito Ernesto Mazzi, presidente di Fiavet Lazio - rappresenta una tappa del nostro cammino. Fortemente abbiamo voluto essere in questa provincia, che al momento ci dà meno associati e dove speriamo di far passare il nostro messaggio per farci conoscere”. Una giornata di incontro, ma anche di formazione. Nel pomeriggio (alle 14.30) sono in programma due seminari rivolti alle agenzie di viaggio, tour operator e aziende alberghiere. Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio Lazio Nord ha illustrato gli strumenti che la sua associazione offre, come il sito Visit Rieti, al momento in rifacimento. “Crediamo fortemente nella bilateralità – ha detto Tosti - La sinergia tra mondo associativo e l’Ebtl fornirà quel poco che manca alle aziende turistiche del territorio per migliorare l’ospitalità ed aprire la città di Rieti ai grandi flussi turistici che merita”.“Questo è un territorio che negli anni non ha puntato sul turismo, se ne è parlato tanto, si fa speculazione politica sul turismo, ma non ci sono stati investimenti rilevanti, a partire dalle infrastrutture – ha aggiunto Daniele Sinibaldi, vicesindaco del Comune di Rieti - A catena esistono tutta una serie di problemi, come l’assenza sul web degli operatori del settore, un gap enorme che tutta la provincia vive. Questa città non è stata, in passato, tenera con chi si è affacciata per investire. La situazione è difficile, ma ne possiamo uscire con la convinzione di iniziare un percorso serio e condiviso”.“A Rieti manca la cultura di lavorare insieme – spiega Vittorio Pezzotti a capo dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio – Da soli all’inizio si va forse più veloci, ma i risultati prodotti non sono poi dei migliori. Se alla vocazione rurale agricola della provincia si agganciasse il turismo enogastronomico o di altro tipo, anche congressistico, si potrebbe sviluppare qualcosa di meglio”.“Va finalmente trovata la giusta amalgama per dare vita ad una casa del turismo – aggiunge Michele Casadei, presidente di Federalberghi Rieti - Contare sull’Ente Bilaterale del Turismo è fondamentale. A chi sceglierà di aderire saranno offerti servizi rivolti sia alle aziende, ma anche ai dipendenti. Apriamo Rieti al mondo, ma formandoci, dobbiamo essere consci di dover migliorare e per farlo è necessario confrontarci con chi già vive, nel mondo, di turismo”.