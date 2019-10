RIETI - Turisti in calo, per arrivi e presenze, tra 2014 e 2018, ma proprio nell'ultimo anno analizzato, i numeri fanno registrare un'inversione di tendenza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 9 OTTOBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA