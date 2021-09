Turismo e cultura, quattro trekking alla scoperta del territorio reatino

Martedì 21 Settembre 2021, 13:09

RIETI - Ripartono con quattro nuovi appuntamenti le iniziative di promozione delle eccellenze turistiche del territorio promosse dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura”.

Le prime due iniziative, realizzate in collaborazione con l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti, sono in programma per i prossimi 3 e 10 ottobre e puntano alla valorizzazione del turismo lento nel capoluogo reatino e lungo il Cammino di Francesco.

In particolare il primo trekking è in programma per domenica 3 ottobre con partenza alle ore 9,30 dal Santuario de La Foresta, uno dei quattro santuari fondati da San Francesco durante il periodo trascorso nel territorio reatino ed il luogo ove il Patrono d’Italia soggiornò in attesa di essere operato agli occhi. Da lì si salirà al borgo di Castelfranco, antemurale dello Stato Pontificio verso il Regno delle Due Sicilie, che premeva per conquistare la città di Rieti considerata la porta dell’Umbria. A seguire degustazione di alcune tipicità enogastronomiche locali. Complessivamente l’itinerario ha una lunghezza di 6 km circa, con un dislivello di 200 metri e un tempo di percorrenza stimato di 3 ore.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 10 ottobre ed è riservato prioritariamente a giornalisti e blogger. L'escursione è un trekking urbano di circa 6 km in assenza di dislivello durante il quale si andrà alla scoperta di alcune zone caratteristiche del capoluogo centro d'Italia. Partendo dalla Porta D'Arce, si visiteranno dapprima i Pozzi, antica via di collegamento tra la rocca e il castello che sorgeva presso Porta D'Arce. Da qui ci si immergerà nel primo nucleo della città urbanizzato in epoca preromana e altomedievale. Alla fine del trekking, visita guidata multimediale sul Ponte Romano che si affaccia sul limpido fiume Velino ed una degustazione a base di prodotti tipici.

La partecipazione è gratuita fino al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti (20 per ogni appuntamento), previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo email turismoecultura@rivt.camcom.it.

Per ulteriori info, contattare l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti o l’Ufficio Promozione camerale, sede di Rieti, al numero 0746/201364.