Rilancio del turismo, ecco la Smart Contact Tourism

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti informa che FactorYmpresa Turismo apre il 2021 con Smart Contact Tourism, la sfida che seleziona, confronta e premia le migliori idee d’impresa che offrono soluzioni touchless per il rilancio del turismo in prospettiva next normal.

Per partecipare alla sfida c’è tempo fino alle 12.00 dell’8 marzo 2021.

Smart Contact Tourism è alla ricerca di idee e progetti rivolti a chi vuole fruire in sicurezza del territorio, delle destinazioni e degli spazi, a chi vuole vivere il viaggio con leggerezza, in ogni fase dell’esperienza turistica, a chi vuole sentire la vicinanza con i luoghi e le persone, anche senza contatto fisico.

Invitalia selezionerà le migliori 20 proposte che parteciperanno all’Accelerathon, che si svolgerà online il 24 e ‪25 marzo ‪2021. Qui, durante una full immersion di 36 ore, grazie al supporto di mentor e tutor, le startup potranno “accelerare” la propria idea di business e preparare un pitch da presentare alla giuria.

I migliori 10 progetti saranno premiati con un contributo in denaro di 20.000 euro ciascuno, a cui si aggiungono i servizi di accompagnamento forniti da Invitalia.

Per maggiori informazioni https://bit.ly/smart-contact-tourism

