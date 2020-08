Rieti, Cavalli: «E’ boom di turisti nel Reatino, hanno centrato l’obiettivo i progetti camerali per il rilancio economico»

RIETI - «Due bandi per sostenere le imprese turistiche nella promozione e nella messa in sicurezza delle proprie attività post emergenza Covid, un bando che sostiene le iniziative di digitalizzazione ed una rete di progetti e iniziative coordinate e innovative che stanno dando frutti molto importanti per rilanciare l’economia locale, con un’attenzione particolare al turismo, nel nostro territorio». Così Giorgio Cavalli, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Rieti, commenta i risultati che si stanno ottenendo in termini di aumento presenze e di appeal complessivo del Reatino, ormai meta ideale di quel “turismo di prossimità” che sta garantendo la tenuta del settore in molte aree della penisola.

«Il sistema coordinato di progetti avviati grazie anche al sostegno di Unioncamere e Unioncamere Lazio tra cui Riscopriamo Rieti, PromoRieti, Tipicamente Rieti, Rieti in un Click e Turismo e Cultura, e con un forte impegno da parte della dirigenza e del personale dell’Ente camerale e della sua Azienda speciale, ci ha permesso di lanciare nella nostra provincia iniziative di promozione imponenti e di successo, come la grande campagna pubblicitaria crossmediale realizzata attraverso 42 cartelloni pubblicitari 3x2 in altrettante zone strategiche della Capitale, centinaia di spot su Radio Subasio e Dimensione Suono Roma, una campagna social sui media locali e nazionali oltre che sulla pagina Facebook camerale e altre attività in partenza nelle prossime settimane”, spiega Cavalli. “Una campagna – aggiunge – che è stata trainata anche dalle migliaia di recensioni positive ottenute spontaneamente da parte di persone, associazioni, enti, a testimonianza della bontà del “prodotto Rieti”».

A questo si aggiungono i tre bandi che prevedono contributi a fondo perduto per le imprese del territorio e che vanno a dare forza alle iniziative di rilancio nel campo della promozione, della comunicazione, del digitale e della sanificazione. Senza contare gli educational tour per giornalisti – tra cui quello che si è svolto al Terminillo lo scorso giugno – che ha avuto un riscontro importante da parte dei media locali, regionali e nazionali, ed i due trekking che si svolgeranno il 23 ed il 29 agosto prossimi, rispettivamente sul Terminillo e lungo il Cammino dei Briganti, nel Cicolano.

E’ inoltre in partenza il progetto che coinvolge Provincia di Rieti e tutti i Comuni del Reatino, nell’ambito del quale la Camera di Commercio reatina metterà a disposizione di ogni amministrazione un QR Code che possa agevolare chi visita il territorio nella ricerca – in un click - di tutte le informazioni relative ai principali luoghi di interesse ed eventi.

E le iniziative non si fermano, abbracciando un concetto di promozione a tutto tondo e innovativo e concentrandosi anche sulle eccellenze enogastronomiche: si pensi alle dirette Instagram realizzate per coinvolgere il mondo social nella preparazione di alcuni dei piatti tipici della provincia e che hanno avuto tantissime visualizzazioni ed agli show cooking che coinvolgeranno giornalisti e influencer nei prossimi mesi. Tutto questo fino al periodo natalizio, in cui è prevista l’apertura di temporary shop che accoglieranno i visitatori, incentivandoli a trascorrere le ultime giornate dell’anno nel capoluogo, che sarà animato da ulteriori iniziative realizzate in collaborazione con le altre istituzioni locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA