RIETI - Due borghi uniti per festeggiare i trent’anni della Riserva naturale dei monti Navegna e Cervia, nell’area del lago del Turano. Per dopo domani - sabato 2 giugno - le Pro loco di Ascrea e di Paganico Sabino organizzano un evento al fine di valorizzare il patrimonio naturale dei due borghi, la storia, l’arte, la cultura e l’enogastronomia. L’evento dal titolo «A gola ‘e J’Ovetu» sancirà la collaborazione di questi due borghi: l’obiettivo è una proficua collaborazione che verrà suggellata dal «rito della Signora», presso la l’antica mola della Gola dell’Obito.



Le guide ufficiali della Riserva accompagneranno attraverso i sentieri della Gola dell’Obito da Ascrea a Paganico, con la possibilità, dopo, di degustare un menù tipico a cura delle due Pro loco in collaborazione col Centro diurno di Paganico Sabino. Il primo appuntamento è alle 8.30 nella piazza di Paganico Sabino. Si prosegue verso Ascrea con il servizio gratuito di bus navetta. Alle 9, il ritrovo in piazza «La Croce» di Ascrea dove inizia il percorso con visita guidata per le vie del borgo e le mostre allestite, una dedicata ai sapori e agli odori tipici della Valle e un’altra dal titolo «Ascrea, come eravamo», a seguire escursione verso l’antica Mola nella Gola dell’Obito e le cascate.



Alle 12 è previsto l’arrivo a Paganico Sabino, con visita guidata del paese, della Rocca del Belvedere, del chiesa parrocchiale e delle mostre allestite. Seguiranno letture dei libri di Anastasio Spagnoli dal titolo «Storie Disperse» e «Appunti per una storia delle Mole Baronali di Paganico, Ascrea, Collalto e Marcetelli 1289-1945». Al termine, degustazione dai sapori locali a cura delle due Pro loco col patrocinio e la collaborazione dei due Comuni, Comunità montana e della Riserva. Prenotazioni ai numeri 3338516970 (Ascrea), 3356220658 (Paganico), 3292912934 per l’escursione.

Gioved├Č 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA