Rieti, esondazione del Turano: in campo 21 squadre di Protezione civile

RIETI - Da questa mattina sono all’opera sul territorio 21 squadre di Protezione Civile, tra quelle reatine già impegnate da giorni nell’emergenza e i nuovi equipaggi provenienti da varie zone del Lazio, di stanza alla palestra di Santa Rufina di Cittaducale.

In questo momento circa 50 volontari sono attivi nell’opera di insacchettamento della sabbia presso il Magazzino comunale di Rieti con l’apposito mezzo messo a disposizione dall’Agenzia di Protezione Civile del Lazio. Altri 15 volontari si trovano attualmente in via Votone, insieme a tecnici dell’Ardis – Agenzia Regionale Difesa del Suolo – impegnati nel posizionamento di sacchi di sabbia per il rafforzamento degli argini

Il Coc del Comune di Rieti risponde ai numeri 0746287215 e 0746287285

