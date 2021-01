RIETI - Esondazione, nella giornata di martedì, del Fiume Turano a ridosso dell'abitato cittadino di Rieti.

Come riportato già ieri, intervento per la messa in sicurezza preventiva di una famiglia nella Piana reatina nelle vicinanze del Fiume Velino nella zona di Via Settecamini.

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA