Rieti, Tulumello intervistato su Rai tre per l'accoglienza agli ucraini

RIETI - Carmello Tulumello ai microfoni di "Chi l'ha visto?". Questa volta nessun giallo e nessun caso di scomparsa nello spazio della popolare trasmissione televisiva di Rai3, condotta dalla giornalista Federica Sciarelli. Soltanto un'intervista a Tulumello in qualità di Direttore regionale dell'Agenzia regionale di Protezione civile nell'ambito di un'importante azione umanitaria adottata in seguito all'invasione russa dell'Ucraina e che ha visto l'accoglienza, nel caso oggetto dell'intervista, di nonna Zoryana, dottoressa giunta in Italia dall'Ucraina per portare in salvo i due nipotini.

La donna aveva chiesto aiuto e accoglienza non avendo nessun parente in Italia nè un luogo dove andare, portando con sè l'enorme dolore di aver dovuto lasciare la propria figlia - madre dei due bimbi - e il genero in Ucraina. Nei suoi confronti una gara di solidarietà da parte di tanti cittadini fino alla risposta delle Istituzioni con la Protezione civile che ha trovato un comodo alloggio per la donna e i nipoti all'interno di un albergo. "Intercettare il bisogno è il nostro lavoro - ha detto Tulumello - qui possono intanto fare una vita normale fino ad una sistemazione più definitiva. Ci stiamo attivando grazie alle grandi risorse del sistema di volontariato di Protezione civile".