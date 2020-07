Rieti, Terminillo stazione montana: il brand conquista il weekend dei reatini

RIETI - Prosegue la campagna di sostegno al progetto di rilancio del Monte Terminillo, che in queste settimane è in fase di valutazione presso la Regione Lazio. «Nel weekend si è registrato un importante gesto di supporto alle necessità di rilancio economico del territorio attraverso il progetto “Terminillo Stazione Montana” grazie all’iniziativa dei proprietari e dei dipendenti di molti dei locali di intrattenimento del centro storico di Rieti che hanno aderito alla campagna, indossando le magliette brandizzate “Terminillo Stazione Montana”», si legge nella nota dei promotori.

«Il merchandising a sostegno del progetto è stato indossato da un gran numero di persone durante le serate di venerdì e sabato, promuovendo così il progetto presso la popolazione e contribuendo all’azione di beneficenza collegata all’iniziativa. Ricordiamo, infatti, che il ricavato della vendita del merchandising “Terminillo Stazione Montana” (fatte salve le spese di produzione) sarà destinato ad associazioni di volontariato del territorio».

«A ringraziare i titolari e i dipendenti dei locali per il supporto al progetto anche il Presidente di Federalberghi Rieti, Michele Casadei. A portare il sostegno all’iniziativa anche il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi. Si ricorda che felpe, t-shirt, cappelli e borracce griffate “Terminillo Stazione Montana” sono in vendita online al seguente link https://www.marianisport.com/shop/ e a Rieti presso il punto vendita di via Palmegiani».

