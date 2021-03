Ricorso associazioni ambientaliste contro il Tsm2, Calisse: «Abbiamo immediatamente incaricato un legale»

RIETI - Le associazioni ambientaliste hanno presentato un ricorso contro il progetto Tsm2 per il rilancio del Terminillo. È infatti pervenuto un ricorso al Tar che impugna la valutazione impatto ambientale positiva ricevuta dalla Regione Lazio sul progetto nei mesi scorsi.

Il presidente della Provincia, Mariano Calisse, commenta: «Come Provincia abbiamo prontamente incaricato un legale per contrastare l’impugnazione. Siamo sempre più convinti dell’importanza che avrebbe il progetto sul territorio reatino. Speriamo che questo ricorso ci faccia perdere meno tempo possibile in modo da poter iniziare subito a progettare in maniera esecutiva l'opera, certi della sua importanza».

