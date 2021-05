Truffa in acquisti online, due persone denunciate dalla polizia

RIETI - Gli Agenti del Posto di Polizia di Passo Corese hanno denunciato in stato di libertà due persone residenti a Crotone: I.K. del 2000 e I.G. nata nel 1981, poiché resesi responsabili del reato di truffa in concorso in danno di un cittadino residente in sabina.

Un uomo, infatti, alcuni mesi fa, ha sporto una denuncia presso gli Uffici del Posto di Polizia di Passo Corese per essere stato truffato dopo aver consultato, su una nota piattaforma internet di compravendita, ed aver cercato di acquistare un tagliaerba di suo interesse.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini volte a verificare quanto accaduto e ad individuare i responsabili, accertando che i truffatori, con la scusa di non aver ricevuto il pagamento pattuito con l’uomo, si erano fatti effettuare, addirittura, due ricariche consecutive sulla Postepay, per un importo complessivo di oltre 3000 euro, inviando, poi, all’ignaro acquirente, una falsa ricevuta di storno dell’importo versato due volte.

Ovviamente l’uomo non ha mai ricevuto il tagliaerba acquistato che era ancora presente nell’inserzione di vendita messa online dai truffatori.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno quindi individuato come responsabili della truffa perpetrata nei confronti del cittadino sabino, due persone residenti a Crotone, entrambe con numerosi pregiudizi di polizia, identificandole in: I.K., di anni 21 ed in una donna, I.G., del 1981.

I due truffatori sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, davanti alla quale dovranno rispondere della truffa commessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA