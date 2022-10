Truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i cittadini di Magliano Sabina

RIETI - Farà tappa a Magliano Sabina il prossimo giovedì 13 ottobre il nucleo dei carabinieri del Comando Provinciale di Rieti impegnati in un’attività di informazione rivolti alle comunità per imparare a difendersi da truffe e furti. L’iniziativa è volta infatti a rivolgere consigli utili per i cittadini e le famiglie sempre più bersagliati da truffe che vanno a ledere l’intimità domestica e arrecano gravi danni patrimoniali. All’incontro, che si svolgerà a partire dalle ore 12 nella sala consiliare di Palazzo Vannicelli, parteciperà anche il sindaco Giulio Falcetta e i militari della locale stazione maglianese.