Borgorose, incontro dei carabinieri a Sant'Anatolia per sensibilizzare sulle truffe agli anziani

RIETI - Prosegue l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri verso le persone anziane: la Stazione di Borgorose ha incontrato, presso la Chiesa di Santa Anatolia, la parte più vulnerabile della popolazione per sensibilizzarla contro le truffe poste in essere da delinquenti senza scrupoli, che, con la scusa del finto avvocato che chiede telefonicamente denaro per familiari in difficoltà e necessitanti di assistenza legale, o simulando la consegna di pacchi postali commissionati da congiunti, carpiscono la fiducia delle anziane vittime, riuscendo a farsi consegnare ingenti quantità di denaro.

Il Maresciallo Capo Gianfranco Cicchitti, Vice Comandante della Stazione, ha esortato i presenti a rivolgersi senza esitazioni alla Stazione Carabinieri del proprio paese o al numero 112 dell’Arma e, se questo non fosse possibile, a un vicino di casa o ad un conoscente prontamente reperibile, segnalando ogni forma di richiesta di denaro da chiunque venga effettuata e per qualsiasi motivo, in modo da rendere possibile un tempestivo intervento nei confronti di questi malviventi, i quali, astutamente, ricorrono ad efficaci tecniche di manipolazione per poter indurre in errore ignare vittime e procurarsi ingiusti profitti.

Il progetto, fortemente voluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, non si rivolge solo agli anziani, ma a tutta la cittadinanza attiva della comunità che si deve stringere nella protezione delle persone più fragili, trasformandosi in una collettività attenta e consapevole di questi fenomeni.

Al riguardo, il Comando Provinciale dell’Arma reatina ha diffuso, tramite le Stazioni Carabinieri di tutta la provincia, anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione delle 73 amministrazioni comunali, un volantino contenente consigli e suggerimenti.

Il documento può essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della Provincia.